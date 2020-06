Redzep, 37 ans, Lutvi, 26 ans, et Fadil, 37 ans, encourent des peines de 120 heures de travail ou 10 mois de prison, 12 mois de prison avec sursis et 18 mois de prison devant la cour d’appel de Liège pour avoir commis un cambriolage armé à Braives en février 2019. Le plus incroyable, c’est que Redzep n’a pas hésité à déposer plainte pour harcèlement contre sa propre victime ! En effet, il n’a pas apprécié de voir sa plaque diffusée sur Facebook…

(...)