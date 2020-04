C’est sans doute l’une des conséquences les plus sinistres à "gérer" de cette épidémie de Covid-19… les morts.

Au sein de plusieurs hôpitaux liégeois en effet, la gestion des corps commence aujourd’hui clairement à poser un problème… précisément, c’est "l’évacuation" des corps qui s’avère problématique. Plus nombreux que d’habitude en effet, leur prise en charge devient, au niveau du délai, complexe à gérer pour les morgues. De manière préventive, il fallait agir…

Une décision vient dès lors d’être prise au sein de la task force liégeoise Covid-19 : un camion frigorifique doit être installé devant un grand hôpital de la région liégeoise. Les corps qui ne pourraient pas être "conservés" au sein de la morgue de l’institution trouveraient dès lors ici un espace permettant un traitement respectueux du défunt et de sa famille nous confirme-t-on.

"Il y a en effet eu une réflexion au niveau provincial par rapport à cette problématique", nous précise-t-on à la Ville de Liège, "l’objectif étant que les dépouilles soient bien traitées".

La difficulté rencontrée serait, nous dit-on encore officiellement, que le confinement complique le travail des pompes funèbres.

Le nombre augmente…

Au sein du secteur, on nous confirme pourtant que le nombre de morts à "gérer" aurait bien augmenté de manière significative ; et c’est donc bien cet aspect qui s’avère problématique…

"C’est une réalité oui et il faut s’attendre à ce que les délais se rallongent encore", explique Mathieu Bertholomé, des pompes funèbres Clerdent. "Au niveau du fonctionnement, nous prenons le plus rapidement possible le corps en charge, dans les deux heures. Mais désormais c’est compliqué. Si habituellement, le masque et les lunettes suffisent, en cas de cas de Covid-19, il y a une salopette, des gants et un recouvre tête...".

Avec le nombre de défunts en augmentation, les délais s’en font donc ressentir… "à titre d’exemple, avec un décès qui survient aujourd’hui, on prévoit un enterrement dans 13 jours. Habituellement, le délai est de 4 jours… c’est 3 fois moins".

Dans un premier temps, un seul hôpital bénéficiera de ce service mais il est fort à parier que le principe se généralisera devant les grands hôpitaux liégeois.