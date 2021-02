Selon les images de RTL TVI, plusieurs centaines de personnes se sont réunies dans le quartier Saint-Léonard, à Liège. Sur place, les participants expliquaient en avoir ras-le-bol des mesures sanitaires :

Il n'y aurait pas eu de grosse intervention policière mais bien des policiers en civil chargés de relever les identités des participants, selon nos confrères. Les participants risquent 250 euros d'amende.

Ce carnaval, appelé "Carnaval du Nord" avait pourtant été annulé vendredi soir sur les réseaux sociaux. Le message posté indiquait aussi ceci : "Cependant, toute initiative personnelle d’habitants et commerçants du quartier désireux de marquer le coup dans le respect des règles sanitaires en vigueur est vivement soutenue. [...] Rendons notre quartier plus gai et plus avenant durant cette période! En décorant, par exemple, la façade de notre habitation du drapeau du carnaval et d’autres ornements, en se déguisant pour se rendre au supermarché, à la boulangerie ou à la librairie ou encore en égayant l’ambiance de sa rue par quelques loupiotes et notes de musiques de circonstance", note Rtl.