L'état du gamin ne serait pas inquiétant. Un second enfant a été écarté par précaution.

Sans grande surprise, les cas de personnes infectées par le Coronavirus (Covid-19) se multiplient en Belgique et la région liégeoise n'est pas épargnée... Ce jeudi, on apprenait qu'un cas avait été recensé au sein du service des travaux de l'administration communale de Soumagne ainsi qu'au sein de deux établissements scolaires. Au collège Sainte-Véronique à Liège, une adolescente de 3e secondaire a été testée positive au Coronavirus tandis qu'à l'école fondamentale communale d'Alleur (Ans), c'est un garçon de 6e primaire qui a été diagnostiqué positif à ce même virus. Selon nos informations, ils sont frère et soeur.

Tous ont séjourné en Italie durant la semaine de carnaval.

L'adolescente s'est présentée au collège lundi puis s'est absentée. Dès que la direction a appris qu'elle avait été testée positive au Coronavirus, une réunion s'est tenue afin d'élaborer des consignes à destination des enseignants et élèves (plus de 2 000). Les personnes ayant été en contact direct avec l'adolescente, soit à une distance approximative d’un mètre, durant plus de 4 heures, ont été invitées à en informer leur médecin traitant tandis que les élèves qui ne sont pas dans ce cas ont reçu pour consigne de prendre leur température matin et soir.

Quant au petit frère, de l'école communale d’Alleur, il était présent en classe lundi et mardi puis a été écarté. Ce fut également le cas pour un second enfant présentant un risque de contagion. Selon une communication de la commune d'Ans, leur état de santé n'est pas jugé inquiétant. En outre, aux parents des autres enfants fréquentant cette école, la commune recommande de contacter leur médecin traitant au moindre doute et de surveiller la température de leur enfant matin et soir.

"Le SPF Santé publique considère qu’il est actuellement suffisant d’isoler les patients et d’être attentifs aux symptômes des personnes qui ont été en contact avec ceux-ci. Aucune mesure de fermeture de classe ou d’école n’est donc envisagée à ce stade", précise encore la commune d'Ans.

Pas de fermeture, non plus, du côté de Sainte-Véronique.