Edouard Van Beneden naît à Louvain le 5 mars 1846, dans un milieu prédestiné. Il est en effet le fils de Pierre-Joseph van Beneden, un paléontologiste reconnu

Dès son plus jeune âge, il travaille aux côtés de son père. Il découvre les recherches de ce professeur de l’université de Louvain. Son père l’initie dès son enfance à la zoologie, à la paléontologie et à la parasitologie. Le jeune étudie assez logiquement la médecine.

À peine âgé de 24 ans, il est chargé d’enseigner la zoologie et l’anatomie comparée à l’université de Liège. Dynamique et passionné, il parvient à acquérir de nombreux spécimens qui des années plus tard seront joints aux futures collections du musée de zoologie de l’université de Liège.

Cette passion des collections, il la doit à son père qui appréciait beaucoup ce qui était appelé à l’époque "cabinet de curiosités", lui qui était conservateur du musée de l’université de Louvain.

Deux découvertes cruciales

En 1874, Edouard Van Beneden est nommé professeur ordinaire à l’université de Liège. Il y est chargé des cours de zoologie, d’anatomie, de physiologie comparée et d’embryologie. Il succède au très respecté Theodor Schwann.

Parallèlement à sa charge de cours, le jeune professeur poursuit ses recherches qui le mèneront dans les années 1880 à opérer deux découvertes qui seront cruciales pour l’avenir de l’embryologie.

En 1883, il mit au jour le phénomène de la méiose. Il opère cette découverte en étudiant l’ascaris qui n’est rien d’autre qu’un ver parasite de l’intestin du cheval.

De ces observations, le chercheur déduit la réduction des chromosomes des cellules sexuelles et le rôle du noyau dans la fécondation. Il montre que l’œuf vierge est une cellule vivante détachée de l’organisme maternel qui est rendu capable de multiplication par la fécondation. Il découvre aussi le fonctionnement de base de la mitose, un mode de reproduction qui dote les cellules filles de l’intégrité des chromosomes contrairement à la méiose.

Un peu plus tard, le Liégeois découvrit le centrosome qui dans les cellules animales est le centre cellulaire organisateur des microtubules.

De nombreux prix

Ces différentes découvertes serviront de point de départ aux recherches zoologiques liégeoises qui seront développées dans le courant du siècle suivant. Elles lui apporteront aussi une réputation mondiale qui conférera à l’Université de Liège et à son école de Biologie une renommée en la matière.

Des hautes et nombreuses distinctions honorifiques lui sont décernées. Il faut surtout retenir le prix quinquennal des Sciences qu’il obtiendra à 3 reprises, en 1871, 1887 et 1891.

La France lui décerne le prix de Serres en 1882. Le scientifique liégeois est également docteur honoris causa des universités de Iéna, de Leipzig, mais aussi de celles d’Oxford, Cambridge, Édimbourg et Bruxelles.

Reconnu et plébiscité, il fut aussi chargé de réfléchir au caractère que prendrait l’institut de zoologie. Il y travailla sans relâche de 1885 à 1888 avec l’architecte Lambert Noppius.

Darwiniste convaincu, Edouard van Beneden parvint à faire placer le buste de Darwin au centre du fronton de cette bâtisse qui trône encore aujourd’hui en bord de Meuse sur le quai qui porte aujourd’hui le nom de ce célèbre zoologiste et embryologiste liégeois.