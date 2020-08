Aux États-Unis, c'est assez courant. Chez nous, le concept de drive-in cinéma l'est moins mais a été vu comme l'occasion de rebondir dans ce contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus ayant gelé les activités dans de nombreux secteurs... Kinépolis a ainsi surfé sur la vague, tout comme deux sociétés namuroises réunies sous l'identité Eventmore qui, après la citadelle de Namur puis le site des lacs de L'Eau d'Heure, sont en train d'établir leur drive-in à Liege Airport (parking P3).

Mardi soir, ce fut la première du Kinépolis on Tour à Liège, sur le site de Rocourt. C'est sur le parking arrière qu'un écran géant a été établi, "le plus grand écran LED mobile au monde", souligne-t-on. D'une taille de 16 mètres sur 9, cet écran vous permettra de visionner le film de votre choix tout en étant confortablement installé dans votre voiture et ce, même si vous vous trouvez au bout du parking... Sachez, en effet, que les emplacements ne sont pas laissés au libre choix des spectateurs mais que ceux-ci, dès leur entrée sur le site, sont orientés vers une zone d'arrêt tout en maintenant une distance de sécurité entre les véhicules, dans le respect des mesures covid-19. De ce fait également, les spectateurs sont invités à rester à bord de leur véhicule. S'ils en sortent pour se rendre aux toilettes (derrière l'écran), il faudra porter un masque.

Quant au son, il est diffusé via les radios installées à bord des véhicules (bande FM). Avant la projection, la fréquence sur laquelle se brancher est indiquée sur l'écran.

C'est Grease, ce grand classique de la fin des années 70, qui a ouvert le bal ce mardi. Pour cette première diffusion, le parking était déjà bien garni. Revivre sur grand écran l'histoire d'amour de Sandy et Danny (Olivia Newton-John et John Travolta) aura sans doute séduit ceux et celles qui ont adoré ce film adapté de la non moins célèbre comédie musicale...

La soirée s'est poursuivie avec Bad Boys for Life. Les autres films à l'affiche, jusqu'au 23 août, sont Titanic, Back to the Future, A Star is Born, Jumanji: Next Level, 1917, Bohemian Rhapsody, Le Mans 66, The Conjuring et Fast & Furious 8. Les places sont à réserver sur www.kinepolis.be/ontour. Le tarif est de 25 € par voiture.

S'il est conseillé de choisir vos consommations (trois menus ont été établis selon le nombre de personnes) en effectuant votre réservation, il sera toujours possible de commander l'un ou l'autre en-cas ou boisson une fois sur place, depuis votre smartphone. Votre commande vous sera alors livrée à votre voiture.