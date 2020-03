Cela fait ni plus ni moins qu’une centaine d’années que la Province de Liège est active en matière de lecture publique. Et ce plus particulièrement en allant physiquement à la rencontre des publics jugés les plus éloignés.

Depuis 2018, un palier important a toutefois été franchi, la Province souhaitant se positionner en la matière comme un acteur de proximité présent sur le terrain. C’est ainsi donc qu’elle a mis sur pied une véritable bibliothèque itinérante, laquelle a pour objectif avoué de "favoriser l’accès à la lecture pour tous".

C’est en profitant de la fin du service de "Bibliobus" organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la région de Hannut qu’elle s’est lancée dans cette aventure. Et ce dans un premier temps en reprenant tant le bus que son personnel.

Ont suivi trois autres véhicules de ce type, l’un d’entre eux étant en fin de vie. Et c’est précisément pour cette raison qu’un marché a été lancé afin d’en acquérir un tout nouveau. Comme expliqué jeudi sur la place Saint-Étienne où ce dernier était inauguré, il s’agit pour la Province de poursuivre sa mission initiale.

Visant " l’éveil culturel des enfants et des adultes ainsi que le développement des pratiques langagières ", un cinquième "Bibliobus" est venu rejoindre la flotte provinciale, jugée la plus importante de Wallonie et de Bruxelles. Construit par une société espagnole sur base d’un châssis de marque Volvo, il a été équipé par des entreprises locales pour un coût total de 411 000 euros.

Comme souligné par Bénédicte Dochain, la directrice de la bibliothèque provinciale des Chiroux, "ce bus n’est pas tout à fait comme les autres et il est un peu magique" . En effet, se basant sur l’expérience jugée réussie du précédent bus qui avait été décoré par le dessinateur liégeois Pierre Bailly, il a été fait appel à Ludo Borecki.

C’est à ce dernier, présent lors de l’inauguration et ravi de sa participation, qu’il est revenu d’habiller le nouveau "Bibliobus". Et ce aux couleurs de la BD La vie compliquée de Léa Olivier que le dessinateur liégeois a adapté des romans écrits par la Québécoise Catherine Girard-Audet. Des élèves de l’école Saint-Séverin de Nandrin, lesquels ont collaboré au projet, ont pu découvrir le "Bibliobus" avant qu’il prenne la route vers la Foire du livre de Bruxelles.

À noter que ce service provincial a accueilli l’an dernier 8 494 usagers (contre 7 851 en 2018). 53 communes ont été desservies par les bus de distribution et de dépôt (celui-ci ayant trait aux collectivités) pour un total de 141 haltes. En outre, un total de 188 animations ont été réalisées dans 27 communes, permettant de toucher plus de 5 500 élèves. Un accès direct à 5 000 livres est proposé, la collection complète de la bibliothèque itinérante en comptant 160 000.