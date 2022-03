En 2017, avant les dernières élections communales, la Wallonie comptait 170 échevins du Bien-être animal. Le décompte de GAIA indique qu’il y en a aujourd’hui 223 sur un total de 262 villes et communes, soit une augmentation de 31 %.

Mais un peu plus de trois ans après les élections communales, quelles actions ont été entreprises par vos élus ? Les échevins du Bien-être animal et Bourgmestres ont-ils pris des initiatives pour améliorer le bien-être des animaux ? Quelle commune peut prétendre mener la meilleure politique en matière de bien-être animal ? GAIA fait l’état des lieux.

Dans la province de Liège, 72 des 84 possèdent un échevin du Bien-être animal ou un Bourgmestre en charge de cette compétence.

Pour cette évaluation, les élus locaux ont disposé de 6 mois – entre juin et décembre 2021 – pour répondre à un questionnaire approfondi de plus de 80 questions, portant sur 10 grandes thématiques parmi lesquelles : la désignation d’un référent Bien-être animal, la collaboration avec les autres acteurs du secteur (refuges, police, vétérinaires, etc.), la sensibilisation de la population et des enfants au bien-être animal, la mise en place d’un programme complet de gestion des chats errants, un contrôle de la population de pigeons respectueux des animaux, l’absence d’animaux vivants sur les marchés et autres lieux d’exposition, l’interdiction de tirer des feux d’artifice ou encore, l’impossibilité d’obtenir des autorisations d’abattage à domicile.

Sur base des informations, un classement a été établi pour la province de Liège. La première place du classement est attribuée à la Ville de Ans (86 %) qui est suivie de près par Waimes (83 %) et la Ville de Liège (79 %). Les communes d’Esneux (49 %), Clavier (46 %) et Nandrin (41 %) arrivent, quant à elles, dernières du classement… des communes qui ont participé.

“Si cette enquête a pour objectif d’informer les citoyens”, explique Michel Vandenbosch, Président de l’association de défense des animaux, “elle se révèle également être un guide pour les villes et communes et doit être perçue tel un processus dynamique, une évaluation intermédiaire permettant aux élus de s’améliorer avant les prochaines élections. Plusieurs villes ayant obtenu un score assez faible ou moyen ont d’ailleurs déjà déclaré vouloir travailler à l’élaboration d’une meilleure politique en matière de Bien-être animal”.

Les villes et communes n’ayant pas participé à l’enquête auront une seconde chance de le faire en 2024. “Nous réaliserons alors à nouveau notre enquête avant les élections communales et nous dresserons le bilan final de six années de politique locale”.