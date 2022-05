SERAING Francis Bekaert admet qu’il y a eu des fuites… vraisemblablement en interne…

"Depuis plusieurs mois, le collège de la ville de Seraing est confronté à des dossiers délicats : le Cristal Park, la centrale TGV et la gestion des nuisances qu’elle induira, la gestion de certaines intercommunales où la Ville est majoritaire, le ralentissement de la mise en œuvre du Master Plan et I’insuffisance des retours économiques qui étaient espérés, la situation budgétaire de la Ville qui nécessite une nouvelle aide régionale, la précarité sociale grandissante, sans parler des débats internes au parti commun aux membres du collège et des éventuelles répercussions sur celui-ci", s’est ainsi exprimé Fabian Culot, chef de groupe MR au conseil communal de Seraing.

Pour lui, ce n’est plus possible de continuer ainsi face aux défis à relever… Le collège communal et, à travers lui, la ville de Seraing foncent droit dans le mur !