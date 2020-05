Une idée originale pour remplacer la traditionnelle course aux canards !

Les Fêtes de la Neuvaine sont malheureusement annulées… Cependant, les organisateurs et le Canard de Moha ont choisi d’organiser cette année, un concours aux canards un peu différent. Le but ? Inonder les rues de canards, affichés aux fenêtres...

Les Fêtes de la Neuvaine devaient avoir lieu cette semaine, mais cette année, tous les Mohatois vont devoir rester chez eux et ne pourront pas prendre part aux activités traditionnelles proposées. Afin de remplacer la célèbre course aux canards, un concours original a été mis en place. Il invite les participants à inonder leurs façades de canards, plus originaux les uns que les autres.

Le principe est simple : il suffit de créer un canard le plus original possible. Un coloriage, un bricolage, un canard en plastique déguisé, toutes les idées sont bonnes pour participer au concours. Les participants doivent afficher à leur fenêtre le canard crée et prendre une photo de celui-ci. Il suffira alors de partager cette photo sur Facebook en identifiant le Canard de Moha pour que la participation soit prise en compte.

Ce concours est ouvert à tous, habitants de Moha ou non.

Malgré tout, les plus chanceux seront sans doute les Mohatois, qui auront le privilège de voir défiler dans leurs rues, le Canard de Moha qui viendra admirer les nombreux canards aux fenêtres.

Un itinéraire a d'ailleurs été établi, le voici :

10h00: Quartier des communes

10h30: Rue Georges Hubin et Canal

11h00: Val Notre Dame (depuis le passage à niveau du centre vers le home)

11h30: Rue Pierre Jacques

12h00: Rue Raide Vallée suivi du taillis.

13h00: Rue du cimetière et rue de l’Eglise.

Et qui dit concours, dit prix. Ainsi, trois lots de jeux de société sont à gagner.

Pour gagner, rien de plus simple, les 3 conditions doivent être remplies :

Un canard original

Affiché à une fenêtre

Publier une photo de ce canard sur le compte de Canard de Moha

Toutes les informations et conditions de participation sont disponibles sur la page Facebook du Château féodal de Moha.