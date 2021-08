Un corps sans vie a été retrouvé ce jeudi matin dans la Meuse à hauteur de l'Abbaye de Flône à Amay, ont indiqué ce jeudi matin les pompiers de la zone de secours Hemeco. Les plongeurs de la zone de secours ont récupéré le corps vers 7h du matin.

Si le lien avec l'accident de lundi avait vite été fait, l'Auditorat du travail de Liège nous a confirmé ce jeudi après-midi que l'identification du corps retrouvé avait été réalisée : il s'agit bien bien de Giuseppe Ignoto, un Herstalien âgé de 63 ans.

La recherche avait été longue depuis lundi pour retrouver l'homme dont les circonstances de l'accident restent encore à déterminer suite à l'enquête en cours. Mardi, la police de la navigation ainsi qu’une équipe de plongeurs de la Protection Civile de Crisnée étaient sur place pour tenter de retrouver l'homme. Ce mercredi un hélicoptère de la police fédérale avait encore survolé les lieux, en vain.



Souhaitant retrouver Giuseppe, sa famille avait lancé un appel sur les réseaux sociaux. Elle demandait de l'aide matérielle (bateau, jet-ski, drone) pour poursuivre les recherches interrompues mardi à cause du courant.

Pour rappel, deux hommes sont tombés à l’eau lundi après-midi alors qu'ils travaillaient sur le chantier d'agrandissement de l’écluse de la Neuville d’Ampsin. Un des deux, âgé d'une vingtaine d'années, accroché à une bouée au milieu de la Meuse, avait été rapidement pu être secouru par les pompiers de la zone Hemeco. Le second n’avait pas malheureusement pas été retrouvé.

Ce jeudi, son fils se disait soulagé sur sa page Facebook que le corps de son papa ait été retrouvé : "J'aurais espéré dans d'autres conditions mais on t'a retrouvé et on pourra faire notre deuil dignement".