C’est un événement inédit qui se tiendra le samedi 15 janvier, à 18 h, une fois la nuit tombée. Un cortège lumineux et festif défilera dans les rues du village d’Ensival "pour ramener de la lumière au cœur de la ville".

Derrière ce spectacle inédit, on retrouve le centre culturel de Verviers, toujours soucieux d’aller vers le public. "À la base, on voulait organiser cette parade pendant la période de Noël mais toutes les compagnies étaient déjà prises", explique la directrice, Audrey Bonhomme. "On s’est alors redirigé vers le 15 janvier sachant qu’il fera toujours noir tôt".