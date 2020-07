Chloé Stevenin, 22 ans, qui doit répondre d’avoir provoqué la mort de Thierry Vanderveck, 41 ans, à Herstal le 10 décembre 2017, vient de se voir renvoyée devant la chambre des mises en accusation en vue d’un passage devant la cour d’assises.

Thierry Vanderveck avait entamé une relation sentimentale chaotique avec la jeune femme. "Plusieurs témoins ont déclaré qu’il s’était déjà montré violent avec Chloé ", expliquait Me Reynders qui assure la défense de la jeune femme aux côtés de Me Simonis.

Le jour des faits, les deux protagonistes avaient bu et Vanderveck avait consommé des stupéfiants. Une altercation a débuté dans la maison située dans l’impasse Nadet. Selon la défense, l’homme aurait attrapé la jeune femme par les cheveux et saisie à la gorge. "Elle a pris ce qu’elle a trouvé, c’est-à-dire un couteau. Elle ne lui a porté qu’un seul coup, qui a touché le cœur."

Thierry Vanderveck est décédé et Chloé Stevenin a été arrêtée. Elle n’a été libérée qu’en mai dernier.

Thierry Vanderveck avait été condamné en cour d’assises pour deux meurtres commis en juillet 2000 et en novembre 2004.

Le parquet a demandé un renvoi devant le tribunal pour meurtre avec excuse de provocation, mais la chambre du conseil n’a pas suivi ce réquisitoire. "La chambre du conseil a retenu les arguments que Me Drion et moi-même avions développés, à savoir qu’il était prématuré de retenir la provocation alors même que l’inculpée a formulé des déclarations extrêmement contradictoires et que les expertises médico-légales ne confirment pas sa version", explique Me Alexandre Wilmotte pour la partie civile. "La famille se réjouit de constater que la justice est la même pour tous malgré les antécédents de notre client…"