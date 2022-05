Le moment peu apprécié, et récurrent à pareille époque, est arrivé: remplir sa déclaration d'impôts...

Afin d'aider la population à accomplir cette tâche peu agréable, l'ASBL Réciprocités, active à Ans et Awans, organise des permanences fiscales gratuites à destination des Ansois et Awansois. Quand? Les mercredis 25 mai, 8 et 22 juin, de 18 h à 20 h, à la salle M Bar, rue Walthère Jamar 169 à Ans.

"Remplir sa déclaration d'impôts n'est pas toujours une tâche facile, surtout lorsqu'on est peu familier avec le langage fiscal", souligne Patrice Lempereur, président de Réciprocités. "Des spécialistes bénévoles se tiendront à la disposition du public et les dossiers seront traités avec la plus grande discrétion".

A noter que ce service ne s'adresse qu'aux particuliers et non aux travailleurs indépendants.

Ne pas oublier de se munir de tous les documents utiles, dont le dernier avertissement-extrait de rôle.