C'est ce qu'écrit SudPresse ce mercredi, cependant la jauge n'a pas encore été fixée. "Nous y sommes favorables et nous l'avons décidé à l'unanimité", confirme le bourgmestre de Liège Willy Demeyer au journal. "Nous avons juste demandé encore un petit délai pour être sûrs de la jauge de 200 et de 400, mais la décision est prise et elle s'imposera très bientôt."

Chaque organisateur devra donc mettre en place une surveillance à l'entrée pour vérifier la validité du pass sanitaire.

Une réunion prévue mercredi matin avec le gouverneur Hervé Jamar et les 84 bourgmestres de la province pourrait étendre cette décision à l'ensemble du territoire provincial.