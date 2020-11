Liège Pour financer les frais d’avocat d’un éventuel recours au Conseil d’Etat.

Le site de la Chartreuse est une forêt urbaine déployant 170.000 m2 de biotope. Ce vaste coteau constitue le cœur et le poumon de la rive droite de la métropole liégeoise, autrement dit des quartiers d’Outremeuse, de Grivegnée, de Bressoux, de Robermont, d’Amercœur et du Longdoz. Aussi reconnu pour sa valeur esthétique, il est classé par la Région Wallonne en tant que Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB).

Mais depuis 2017, l’étendue est menacée d’être amputée de 25 000 m² d’arbres, voire plus, pour faire place à un imposant projet immobilier de la société Matexi, qui possède 41 000 m² du site classé. Voici trois ans que l’association de riverains "Un Air de Chartreuse" œuvre sans trêve à la préservation et la valorisation du site, fédérant plusieurs milliers de Liégeois autour de cette cause.

Au dam des riverains, le collège de la Ville de Liège s’est prononcé, en juin 2020, en faveur d’une modification de la voirie du Thier de la Chartreuse, qui ouvre le chemin au projet immobilier Matexi.

"Dès l’annonce, nous avons déposé un recours auprès de la Région wallonne. S’il est rejeté, la dernière issue serait un recours auprès du Conseil d’Etat, porté par