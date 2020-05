J.-M. C.

En soutien à ceux qui ont repris le travail, mais pas que...

La société Tsm évents spécialisée dans le son et l'éclairage et qui est à l'arrêt depuis le début du confinement a décidé d illuminer un cœur dans le ciel en guise de solidarité aux personnes qui ont repris leurs activités ainsi qu'à tout le secteur événementiel qui souffre énormément et qui, malgré le déconfinement progressif, n'a toujours pas de date de reprise.

Lundi soir, un cœur a brillé dans le ciel d'Alleur.