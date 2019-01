Plusieurs consommateurs de cocaïne ont indiqué qu'il les fournissait.

C'est une enquête longue de deux mois qui a permis vendredi en cours de journée, l'arrestation d'un Verviétois de 49 ans, déjà condamné pour stupéfiants il y a quelques années et suspecté une fois encore de se livrer à un trafic de drogue et plus particulièrement de cocaïne.



Les enquêteurs avaient organisé une filature vendredi ce qui leur a permis de constater un flagrant délit et plusieurs échanges avec des consommateurs lesquels ont déclaré aux enquêteurs qu'ils se fournissaient bel et bien auprès du quadragénaire.

Interrogé, celui-ci a nié dealer malgré la présence de stupéfiants sur lui ainsi qu'à son domicile, les enquêteurs ayant procédé à une visite domiciliaire. Il a reconnu être simple consommateur.