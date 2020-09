Bloquées dans leurs activités comme tant d'autres du secteur événementiel, trois sociétés belges se sont associées pour développer un événement permettant de respecter les mesures établies dans le cadre des diverses étapes du plan de déconfinement. Un événement dit phygitale (physique + digitale), c'est-à-dire qu'il permet de vivre une expérience peu ordinaire dans le respect des mesures covid-19 et tout en maintenant sa propre bulle sociale.

Après Tournai et Arlon, The Big s'établit à Liege Airport, sur le parking face à l'hôtel Park'Inn, du 11 au 13 septembre prochains. Avec un parcours de plus de 340 mètres de long et des sauts allant jusqu'à 5 mètres de haut, cette attraction est présentée comme le deuxième plus grand château gonflable au monde!

"Entrer dans The Big, c'est s'apprêter à vivre une expérience sans précédent. Équilibre, saut d’une hauteur de 5 mètres, course d’obstacles, mur d'escalade..., les défis se multiplient et ce ne sont pas moins de 38 épreuves différentes qui attendent tant les enfants que les parents", souligne-t-on du côté de l'organisation.

Concrètement, The Big est accessible à des groupes de maximum 10 personnes, à intervalles réguliers et uniquement sur réservation en ligne. Ces groupes doivent donc être équivalents à ce qui a été qualifié de bulle sociale, à savoir se composer de cinq adultes maximum ou, s'il y a des enfants, de dix personnes maximum.

"Depuis l'inscription en ligne jusqu'à la sortie du The Big, les participants restent en bulle sociale. Des bornes de désinfection à base de gel hydroalcoolique seront disponibles et les surfaces sont désinfectées de manière régulière afin d’assurer la sécurité sanitaire de tous les visiteurs".

A noter que la durée du parcours est de l'ordre de 30 à 45 minutes, selon le rythme de chacun, et que les départs se font toutes les 4 minutes. Le port du masque est obligatoire pour chaque participant dès 12 ans.

The Big est accessible dès 6 ans. Infos et réservations :https://thebig.socialbubble.fun/summer-tour.