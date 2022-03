Mobilité L’ASBL Pro Velo inaugure la ruche associative des Bayards dans la rue du même nom…

Il y a 20 ans, c’est dans un appartement défraîchi de la rue de Gueldre (quartier Cathédrale Nord) que l’ASBL Pro Velo lançait ses activités liégeoises. À l’époque, traverser la cité en deux roues était considéré par certains comme un acte de témérité tant les infrastructures (et la pratique) n’étaient pas développées. "Nous recevions maximum 700 visites par an", se rappelle Sébastien Bihet, déjà à la coordination de Pro Velo Liège.

Deux décennies plus tard, ce lundi 14 mars 2022, l’association - devenue une référence en Wallonie et qui accueille au Point vélo des Guillemins 30 000 visiteurs par an tout en effectuant 3 000 réparations - inaugure son deuxième "Point Vélo", dans le quartier Saint-Léonard, au 67 de la rue des Bayards. Une adresse à retenir pour tous ceux qui souhaitent se remettre en selle cet été, en réparant leur vélo ou même en en louant. Le deuxième Point Velo sera en effet ouvert au grand public dès ce 15 mars dans ce bâtiment, la "ruche associative" développée par Les Biens Communaux (lire ci-après).

Dans ces nouveaux locaux de 500 m² "particulièrement bien situés", juge-t-on chez Pro Velo, on trouve