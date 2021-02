Située place Seeliger à Liège, l'association Éclat de Rire est lieu de convivialité et de créativité pour petits et grands qui propose du soutien scolaire, des formations en Français langue étrangère et en Citoyenneté, une permanence sociale, une Halte-accueil et un soutien à la parentalité. Mais depuis le 31 décembre dernier, date où les locaux étaient incendiés, toutes les activités de l'association sont ébranlées.l'ASBL ne rit plus... Le feu avait pris peu avant minuit dans le préau avant de s'étendre rapidement à l’ensemble de l’édifice.

Aujourd’hui, afin de pouvoir se relever, l'association lance une campagne de crowdfunding (ou financement participatif) pour collecter 25 000 euros. "Cette campagne doit servir à financer l’achat de matériel scolaire et didactique, de matériel informatique, de matériel créatif, sportif et divers équipements. Son succès est indispensable pour la reprise de toutes nos activités", explique celle-ci dans un communiqué.



"Nos besoins: Du matériel scolaire et didactique (jeux, dictionnaires, livres, atlas, ,...) pour le soutien scolaire et les jeux, si importants pour les enfants; Du matériel informatique (8 ordinateurs, 4 imprimantes, installation internet) pour les travailleurs mais aussi pour notre public (recherche internet, réalisation d’exposé, de cv,...); Du matériel créatif, sportif (pinceaux, gouaches, ballons, raquettes,...) pour continuer à poursuivre nos ateliers et créer à nouveau ! - Divers équipements...de notre petite cuisine à notre hall, beaucoup de choses vont devoir être remplacées...", est-il détaillé.



La campagne de crowdfunding est lancée ce vendredi 5 février jusqu ’au 7 mars 2021. Don possible sur www.crowdin.be. Tout don à partir de 40 euros est déductible fiscalement et permet d’en récupérer 40.