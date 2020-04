La cour d’appel de Liège vient de condamner Dhimitraq, 45 ans à une peine de 30 mois de prison ferme pour avoir porté des coups de couteau à deux hommes à la suite d’une simple querelle entre adolescents. Aurore, sa compagne a bénéficié d’une suspension du prononcé pour avoir porté des coups à deux hommes.

Au départ, Dhimitraq était poursuivi pour deux tentatives d’assassinat, mais le tribunal a requalifié les faits en coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail.

Cette affaire qui aurait pu se terminer par la mort d’un des protagonistes a débuté en 2018 à Remouchamps. Deux adolescents se disputaient la même jeune fille. Les familles ont décidé d’intervenir. Le 4 novembre 2018, Dhimitraq a menacé avec un couteau le groupe de jeunes à Aywaille.

Le 18 novembre, Aurore s’est rendue chez la maman de l’adolescent opposé à son fils et a porté des coups de clé à un homme. Plus tard, cet homme et le beau-père du jeune se sont rendus chez Dhimitraq. Ils ne l’ont pas trouvé. Mais Dhimitraq, averti des faits, a décidé de se rendre au domicile de la mère du jeune homme. Il a porté deux coups de couteau au beau-père de l’adolescent. Ce dernier a été touché près du cœur, ses jours étaient en danger. L’autre homme, qui avait reçu des coups de clé au visage s’est interposé et a reçu un coup de couteau au coude.

Dhimitraq avait déjà été condamné à des peines de 5 et 6 ans de prison ferme pour avoir commis d’autres faits.