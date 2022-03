Un enseignant qui a commis des faits de pédopornographie ainsi que des faits d'incitation à la débauche a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de deux ans de prison avec sursis probatoire. Cet enseignant collectionnait de manière compulsive et addictive les fichiers à caractère pédopornographique. Le prévenu avait été dénoncé à 27 reprises par le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC ), un centre américain de lutte contre la pédopornographie. Il avait procédé à différentes diffusions d'images pédopornographiques entre décembre 2016 et novembre 2017.

Dissimulé derrière le pseudonyme "Bacchus", il collectionnait de manière compulsive et addictive les fichiers à caractère pédopornographique. Quelque 9.700 fichiers avaient été découverts sur son matériel informatique. Le prévenu possédait un logiciel pour la diffusion et un autre pour dissimuler l'adresse IP de son ordinateur.

L'homme ne cachait pas sa préférence pour les enfants âgés de 0 à 12 ans, dont des bébés. À deux reprises, il avait aussi engagé des conversations avec des mineures d'âge, demandant à des adolescentes d'accomplir des actes sexuels à distance.

En aveux sur les faits, le prévenu avait été licencié, mais il avait retrouvé un emploi dans le même secteur en province de Liège.

Le tribunal l'a condamné à une peine de deux ans de prison avec sursis probatoire.