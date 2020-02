Lundi, dans le courant de la matinée, les pompiers de Liège ont reçu un appel indiquant qu’une explosion s’était produite dans une cabine électrique et que des flammes émanaient de celle-ci. Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, ils n’ont rien vu de tout cela. Resa, indique qu’il y a effectivement eu "plus de peur que de mal" et que la cause du problème était un câble qui a été attrapé par un entrepreneur qui effectuait des travaux de voirie. Le réseau a été bouclé pour que les ouvriers de Resa réparent les dégâts. L’électricité a rapidement été rétablie sur le réseau.