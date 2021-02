Valentin, 41 ans et Jenny, 67 ans, sa maman, ont été condamnés à deux ans de prison avec sursis pour la moitié et un an de prison avec sursis pour avoir employé un homme dans leur ferme d’Oreye, et ce, sans le rémunérer. Ils lui ont également pris son argent entre octobre 2016 et décembre 2017.

Le 6 novembre 2017, un sexagénaire s’est présenté à la police pour expliquer qu’il était exploité dans une ferme à Oreye. Une mère et son fils le faisaient travailler, sans le payer et tout en le traitant mal. Il était logé dans un studio aménagé dans une ancienne laiterie, d’une dimension de 3 m sur 4. Ce logement était mal isolé et il n’y avait pas d’eau courante. Il y faisait très froid la nuit. Sa carte de banque, mais aussi son téléphone lui avaient été confisqués. Des achats ont été réalisés dans des commerces. Il travaillait sans être ni déclaré, ni payé. Il lui était interdit de mettre son chauffage.

Une perquisition a été réalisée le 14 décembre 2017. Le fils lui avait proposé d’investir dans des bêtes puis dans un terrain. Il a versé de l’argent sans jamais rien voir venir. Six mois avant l’intervention de la police, le fils lui avait demandé de lui remettre sa carte de banque. Quand la police a fait changer sa carte au début de l’enquête, le fils a une nouvelle fois repris la carte de banque de l’homme.

"C’est vrai que ces conditions ont l’air rudes mais en même temps, il s’agissait d’un étranger et c’était une personne de trop", a estimé Jenny. "C’était déjà bien comme ça pour lui." Elle a admis qu’elle n’accepterait pas de vivre de cette manière.

"Vous voyez bien qu’on ne vit pas comme ça. Nous, on est des gens normaux. Je vous précise que nous ne sommes pas des clochards."