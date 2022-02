En novembre dernier, la ville de Seraing annonçait la mise à disposition d'un local, au sein d'infrastructures communales rue Giordano Bruno, en vue de permettre à la Maison Arc-en-Ciel de Liège d'y organiser des permanences. Cette structure, créée il y a plus de 20 ans, se veut un lieu d’accueil et d’écoute à destination des personnes LGBTQIA + (sigles pour désigner les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers - en questionnement - intersexes et asexuelles).

Un espace y a été réaménagé afin d'accueillir des personnes de la communauté LGBTQIA +. Sur rendez-vous au 04/223 65 89.

Nouvelle initiative de l'échevinat de l’égalité des chances, cette fois, à destination de la fondation Ihsane Jarfi, qui se voit dès lors associée au projet et qui peut ainsi bénéficier de ce même espace. Pour rappel, la fondation Ihsane Jarfi a été créée en 2014 par le père d'Ihsane Jarfi ayant été victime d'un crime homophobe, en avril 2012, en sortant d’une discothèque à Liège. Cette fondation créée par Hassan Jarfi lutte activement contre toute forme de discrimination et/ou de violence à l’encontre d’individus ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelles ou supposées.

"Cette dernière partagera donc l’espace avec l’ASBL Maison Arc-en-Ciel. Une décision qui s’inscrit parfaitement dans la démarche poursuivie en matière d'égalité des chances, de lutte contre l'homophobie et la transphobie et de soutien envers ces différentes communautés et ce, par le biais de multiples actions, celle-ci en étant une supplémentaire. A partir du 1er mars, la fondation Ihsane Jarfi occupera donc ce bureau, à raison de deux fois par mois, et y organisera des permanences liées à ses activités", précise Julie Geldof, l'échevine en charge de l'égalité des chances à Seraing.

Légende photo: Hassan Jarfi