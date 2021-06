Le moins que l’on puisse écrire est que la transition alimentaire est au cœur de l’actualité liégeoise en ce moment. En effet, c’est dans la foulée du lancement du projet de Maison de l’alimentation durable que Job’In et Step Entreprendre ont décidé de s’allier.

Et ces deux structures d’accompagnement à l’auto-création d’emploi de partir du constat que "de plus en plus de personnes se tournent vers l’alimentation locale". C’est ainsi à en croire leurs responsables Marine Troisfontaines et Delphine Stevens que bon nombre d’initiatives émergent.

Et c’est donc dans ce cadre que les deux structures basées à Liège ont décidé de s’allier et de se joindre à la Ceinture Aliment-Terre liégeoise afin de booster ces dernières. Ce lundi, sous la dénomination GoodFoodEntrepreneur, c’est un nouveau service qui a été lancé par ces dernières.

Lequel, dans le but avoué de favoriser la création et le développement des entreprises dans le secteur concerné, poursuit une double mission. À savoir en l’espèce un accompagnement spécifique, voulu individuel et personnalisé, et la mise à disposition d’espaces test pour la filière en question.

Comme expliqué par Marine Troisfontaines, pour qui "on ne part pas de rien en la matière", ce nouveau service a pour objectif de contribuer au développement d’un projet global de transition alimentaire et de sa visibilité. Et ce via la constitution à un horizon de 5 ans d’un réseau complet.

"L’idée est de permettre aux porteurs de projets d’acquérir toutes les clés nécessaires pour développer leur propre activité", souligne cette dernière. Laquelle insiste également sur la volonté de pérennisation et de sécurisation du modèle.

Quant à l’accompagnement, il est gratuit pour les demandeurs d’emploi et aussi disponible sur base d’un devis pour ceux ne répondant pas à ce critère. Selon Delphine Stevens, quatre filières sont visées, de la production à la transformation en passant par la distribution et la restauration.

L’originalité étant de mettre à disposition des espaces test, qu’il s’agisse de terrains, de cuisines, de locaux… Une centaine de porteurs de projets sont concernés dont une vingtaine sont en phase de test tandis qu’une vingtaine ont déjà créé leur activité.