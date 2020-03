Un exemple de solidarité intergénérationnelle à Aywaille ! © D.R. Liège Marc Bechet

C’est dans les situations critiques que la (vraie) nature des gens se dévoile, dit-on souvent… À Aywaille, dans le village de Kin, il semble que cette nature soit positive… Du moins si l’on se réfère à cette initiative solidaire qui a germé ces derniers jours dans l’esprit de plusieurs villageois, membres de l’association Kin-Stoqueu en Transition. Héléna, Bernard, Laurence et d’autres membres ont en effet voulu pousser plus loin le concept mis en place au sein de leur association : la solidarité. “L’objectif de notre association est, au travers de projets, de favoriser l’entraide et la convivialité entre les générations”, nous explique Héléna, à l’initiative du mouvement. “Avec ce confinement, nous avons donc perçu la possibilité de venir en aide aux personnes âgées du village.” On le sait, ce sont aujourd’hui les seniors qui sont les plus fragiles face au coronavirus Covid-19. Même si certaines mesures sont prises pour “faciliter” leurs déplacements (comme les horaires qui leur sont réservés dans les supermarchés), chaque sortie peut se révéler préjudiciable, fâcheuse… ou pire. En outre, le confinement peut aussi être particulièrement pesant pour des personnes qui vivent seules, déjà “socialement confinées”. “Nous proposons donc trois aides concrètes : faire les courses pour les seniors qui le souhaitent ; rappeler qu’un point ferme existe avec un dépôt dans le village, ce qui permet de faire ses courses en ligne et d’être livré chez soi ; et enfin être à l’écoute.” Pour le point ferme, une aide technique serait aussi proposée, chacun ne maîtrisant pas Internet. Quant à cette oreille attentive, “nous comptons diffuser plusieurs numéros de téléphone pour favoriser les échanges, discuter”, précise Héléna. Ce vendredi, une “invitation” doit être distribuée dans toutes les boîtes du village (200). Objectif : s’aider et “sortir” les plus fragiles de leur isolement… en toute sécurité bien sûr. Une entraide intergénérationnelle qui durera le temps du confinement. “Et peut-être même après”, réfléchit déjà Héléna.