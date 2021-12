Voilà une annonce qui ravira les fans du Standard de Liège... un tout nouveau fan shop du Standard de Liège a ouvert dans les Galeries Saint-Lambert... il s'agit ni plus ni moins du premier fan shop du genre dans le centre de la ville.

AG Real Estate, propriétaire et gestionnaire des galeries dit confirmer ainsi sa volonté de développer l'offre attractive dans le centre. Outre ce fan shop, un tout nouvel espace de loisirs, parmi les plus grands du genre en Belgique, est également inauguré dans les Galeries.

Orbis Aventures, tel est son nom... c'est 1.200 m² dédiés aux loisirs alliant aventures et expériences ludiques et immersives. Il s'agit concrètement d'un pôle regroupant réalité augmentée, réalité virtuelle, théâtre immersif, un bar à jeux de société (plus de 500 jeux) et un restaurant à thème de 500 m². Orbis Aventures bénéficie de plages horaires étendues (notamment le dimanche), et reste accessible via les Galeries.

AG Real Estate rappelle encore que l'enseigne Inno a rénové sa façade tandis que deux nouvelles enseignes Horeca ont rejoint le complexe des Galeries, ce qui porte à 11 les établissements Horeca, soit 25 % des enseignes présentes.

"Le chiffre d’affaires du centre commercial est, à ce jour, comparable à celui de l’année 2019 ce dont nous pouvons nous réjouir pour tous les intervenants en ce compris les commerçants", constate Sam Perneel, Head of Asset Management Retail.

À noter que le fan shop du Standard se présente sous la forme d'un pop up store, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une enseigne temporaire, ouverte durant quelques mois.

Pour le fan shop, il est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 ; quant à Orbis, du lundi au mercredi, de 10h à 22h, du jeudi au samedi de 10h à minuit et dimanche de 10h à 22h.