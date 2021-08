En juin dernier, la commune d'Ans lançait "Mélange de Couleurs", un festival de musique destiné, comme cela avait été annoncé, à ""... Cela faisait bien sûr référence au Covid-19 et aux mesures visant à freiner sa propagation, parmi lesquelles la mise à l'arrêt du secteur culturel. La 2e partie annoncée en ce mois d'août est, cette fois, présentée comme "" car s'il faut toujours se montrer prudent face au Covid-19, on ne peut pas dire que la météo peu clémente que nous subissons actuellement aide à se sentir en forme...

Rendez-vous donc les 21 et 29 août prochains à Ans, histoire d'oublier tout ce qui ne va pas et ainsi profiter de ces deux soirées!

Comme en juin dernier, ce festival permet de découvrir des artistes auteurs-compositeurs de chez nous qui s'illustrent dans des styles musicaux très variés.

Premier rendez-vous, le samedi 21 août, sur l'esplanade située derrière la piscine de Loncin (rue E. Colson). A l'affiche? 16 h 30 The Banging Souls (rock), 18 h 30 Almaniax (mélange de rock, métal, pop et électro) et 20 h Nice Idée (mélange afro, reggae et pop).

Ensuite, c'est à Xendremael (kiosque de la rue Paradis) que ça se passera le dimanche 29 août. S'y produiront les groupes Eosine (dreampop) à 16 h et Suber Oaks (indie rock) à 17 h 30 ainsi que la tête d'affiche du festival, Nice Idée, à 18 h 30.

L'accès est gratuit. Plus d'excuse, donc, pour ne pas aller s'y changer les idées...