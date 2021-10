Liège L’Université de Liège et John Simenon étudient ensemble ce projet d’envergure.

Voici depuis 1976 que l’Université de Liège est bénéficiaire de la donation que Georges Simenon lui a faite de ses archives littéraires, patrimoine exceptionnel conservé et exploité à des fins de recherche scientifique, selon les volontés de l’auteur.

Fruit de cette donation, le Fonds Simenon était installé depuis 1981 au château de Colonster. Suite à l’accroissement continu de ses collections (dons, archives, éditions nouvelles…), celui-ci devenait à l’étroit sur ce site qui demandait un certain rafraîchissement. C’est ainsi que le Fonds Simenon a récemment déménagé dans le bâtiment de l’ancien Institut de Physiologie de l’ULiège, place Delcour, dans le quartier d’Outremeuse qui a vu grandir l’écrivain au rayonnement mondial.

Le Fonds retrouve ainsi le cœur battant de la cité, et se rapproche des chercheurs et des étudiants. Une politique d’accessibilité renforcée par une vaste campagne de numérisation des documents, qui seront consultables sur écran. Destinés aux étudiants et aux chercheurs, les nouveaux locaux - qui accueillent aussi des objets et mobilier de l’écrivain comme son bureau, sa machine à écrire, ses lunettes - pourront toutefois être visités par les non-spécialistes et les groupes qui en feront la demande.