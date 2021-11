Les Liégeois qui ont fait l’Histoire (5) John Cockerill a acheté le château de Seraing en 1817, le bassin liégeois lui doit beaucoup.

Sans cet homme et un léger coup de pouce de Guillaume 1er des Pays-Bas (dont faisait partie l’actuelle Belgique), il est fort à parier que le bassin (industriel) liégeois n’aurait pas le même visage aujourd’hui… sans nul doute le coup d’œil eut été plus élégant. Le développement de la région n’aurait toutefois pas été aussi important.

C’est en 1790 que John Cockerill a vu le jour, à Haslington, un petit village situé près de la côte ouest de l’Angleterre. Il décédera 50 ans plus tard, à Varsovie. Au terme d’une vie bien remplie qui marquera à jamais l’industrie sidérurgique européenne. Son histoire est familiale et il apportera à cette dernière ses lettres de noblesse. Âgé de 7 ans à peine, le jeune John est contraint de quitter son Angleterre natale pour suivre son père, William, sur le territoire de l’actuelle Belgique. Le père de John venait y exploiter les premières machines à carder la laine de façon industrielle sur le vieux continent, dans la région de Verviers où, disait-on, l’eau était propice à cette industrie.

Mais c’est une industrie plus prometteuse, dans une ville de plus grande renommée, que John Cockerill développera son commerce. En effet, si l’industrie textile verviétoise n’a pas à rougir de son expansion au XIXe siècle, celle de l’industrie sidérurgique résonne encore aujourd’hui, près de deux siècles plus tard, dans le bassin mosan…

Chargé par Guillaume 1er des Pays-Bas de développer la sidérurgie dans la région liégeoise, John achètera avec son frère, Charles James, le château de Seraing. Nous sommes en 1817. Le feeling industriel de ces Anglais se fera très vite sentir… Le groupe comptera plus de 60 implantations dans le monde, il assurera le développement économique de la région durant plus d’un siècle et sera un acteur majeur dans le développement du rail belge, déjà parmi les plus denses au monde.

Four à coke