C’est un large appel à la créativité virtuelle qui avait été lancé avant ce week-end par le Liège Game Lab. Soit, comme expliqué par l’un de ses membres, un laboratoire d’étude du jeu vidéo basé à l’Université. C’est au départ de ce dernier qu’a été organisée une "game jam", à savoir un concours de création de jeux vidéo voulu ouvert à tous. Vu le contexte sanitaire que nous connaissons, il a eu lieu à distance et non en présentiel, et ce en l’espace de 36 heures.

Une première liégeoise

" Il s’agit de l’une des premières "game jam" liégeoises ." C’est ainsi que, de samedi matin à 10 h à dimanche soir à 20 h, une trentaine de participants se sont rassemblés via le serveur Discord. Et ce dans le but de créer par équipes de deux à dix personnes des jeux amateurs et expérimentaux.

Ces derniers devaient tenter de répondre de manière originale à la thématique "qu’est-ce que jouer ?". Cette "game jam" se voulait donc participative, le tout étant de disposer de certaines connaissances. Âgé de 22 ans et originaire de Metz où il effectue un master, Damien Becret a coordonné l’évènement.

C’est dans le cadre d’un stage qu’il réalise au Liège Game Lab où il est présent depuis début avril qu’il lui a été demandé de mener à bien ce projet qui lui tient particulièrement à cœur. " Je suis passionné de jeux vidéo et d’organisation d’évènement s " , insiste-t-il, évoquant " un appel aux créateurs de toutes sortes ". "Il s’agissait en effet de créer de toutes pièces des jeux vidéo."

Destiné au départ aux initiés et autres chercheurs, il a été décidé d’étendre davantage le public concerné. " Nous avons même eu deux jeunes inscrits âgés de 14-15 ans ." Quant au profil des joueurs, il était varié, qu’il s’agisse de développeurs informatiques, de créateurs musicaux, de graphistes, de scénaristes… Le choix du thème s’est voulu lui aussi relativement large et tout s’est donc déroulé à distance et aussi en continu. De quoi nécessiter "une certaine résistance physique". Plusieurs prix ont été octroyés aux participants, lesquels verront leurs créations mises en ligne tandis que des séances "live" seront mises sur pied.

