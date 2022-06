Le secteur culturel a été particulièrement impacté durant les deux dernières années, marquées par la crise sanitaire. Aujourd’hui, les autorités locales liégeoises souhaitent apporter à ce secteur un coup de pouce, estimant qu’un travail est à réaliser sur les informations relatives aux aides et projets accessibles.

Ainsi, la Province de Liège et la Ville de Liège ont annoncé ce vendredi une association avec l’ASBL Coopération culturelle régionale - Liège (CCR Liège), pour créer un guichet d’information.

"À la crise s’ajoute la difficulté de faire cheminer une information claire, exacte et pertinente à l’ensemble des structures ou acteurs culturels. Or des aides existent, des appels à projets fleurissent dans de nombreux domaines mais ils sont rarement connus des principaux intéressés", constate le Collège des échevins et bourgmestre de la Ville de Liège. "Conscientes de cet état de fait, la Province de Liège et la Ville de Liège ont souhaité établir une convention de partenariat avec la CCR/Liège afin de mettre en place une permanence informative à destination des acteurs culturels".

Mise en réseau des acteurs culturels

Pour rappel, l’ASBL CCR/Liège a pour missions la coordination, la mise en réseau et le développement de synergies entre les centres culturels de la région liégeoise. Elle participe également à la création d’activités en faveur du développement culturel, en renforçant les coopérations entre acteurs socio-culturels. Ces missions, qui visent à donner accès au plus grand nombre à une culture actuelle et diversifiée, vectrice de démocratie vivante et engagée, rencontrent les objectifs des pouvoirs publics…

"C’est donc tout naturellement que les contacts ont été noués autour de ce projet qui vise à toucher les acteurs du monde culturel pour les informer sur les divers aides et projets existants dans le secteur. Concrètement, la CCR/Liège propose, tous les lundis après-midi, une permanence adressée à l’ensemble des acteurs du monde culturel établis ou actifs en province de Liège (associations, services publics et artistes). Il s’agit de transmettre ou de chercher avec eux des informations sûres : la législation en vigueur dans le secteur culturel ; les opportunités d’aides et de soutien (reconnaissances, appels à projets, concours…) ; les partenariats et les personnes-ressources".

Les autorités communales liégeoises précisent encore que l’ASBL CCR Liège ne rédige pas d’appels à projets ou autres documents au profit des demandeurs ; en tant qu’opérateur indépendant, elle n’informe pas sur les choix et décisions de subventionnement des pouvoirs publics.

En pratique, les permanences sont organisées tous les lundis de 13 h 30 à 17 h. En dehors de ces heures, des rendez-vous pourront être fixés sur simple demande. Féronstrée 92, à 4000 Liège - 04 223 78 44 - info@ccrliege.be - www.ccrliege.be