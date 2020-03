L’homme ne supporte pas le rapprochement du nouveau compagnon avec ses enfants.

Maxime, 39 ans, un habitant d’Engis, a bénéficié d’une peine de probation autonome d’une durée de 16 mois ou à défaut d’une peine de prison de 8 mois après avoir dégradé du mobilier avec une masse et menacé le nouveau compagnon de son ancienne compagne, mais aussi mère de ses enfants.

Le 13 octobre 2019, Maxime s’est rendu au domicile du nouveau compagnon de son ex. Il s’était muni d’une masse… L’homme a détruit plusieurs objets et menacé l’habitant des lieux.

Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont constaté que la barrière de l’habitation avait été détruite. La fenêtre du salon de l’habitation avait été brisée et le pare-brise avant du véhicule de l’habitant des lieux avait été frappé avec un objet. Le verre était étoilé.

La victime a expliqué que l’auteur de ces dégradations était l’ancien compagnon de sa petite amie.

Entendu, le suspect a expliqué son comportement pas le fait qu’il n’avait pas apprécié que son ex-compagne envisage de faire des activités récréatives avec ses enfants et son nouveau compagnon. Il a admis qu’il était porteur d’une masse, avait dégradé la barrière en bois et expliqué avoir reçu un coup de poing du préjudicié. Ce dernier se serait ensuite réfugié chez lui. Le suspect a contesté avoir commis les dégradations à la vitre de l’immeuble et au véhicule.

Le tribunal a estimé que ces faits étaient établis.