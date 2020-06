L'hélicoptère de la police fédérale a été appelé en renfort.

Un Flémallois a été intercepté, mardi matin en région liégeoise, au terme d'une course-poursuite engagée à Genappe, a-t-on appris auprès de la zone de police de Nivelles/Genappe. Lors de la poursuite, deux véhicules de police ont été accidentés. Alors qu'il se trouvait, mardi matin vers 7h00, dans la rue du Château à Genappe, un homme né en 1972 et domicilié à Flémalle s'est substitué à un contrôle policier. Une course-poursuite s'est aussitôt engagée. Le fuyard a suivi l'avenue des Combattants avant d'emprunter les nationales 5 et 25. Il était alors poursuivi par des patrouilleurs des zones de police de la Mazerine, des Ardennes brabançonnes, d'Orne-Thyle, de Braine-l'Alleud et d'Ottignies, ainsi que par une équipe héliportée de la police fédérale appelée en renfort.

Lors d'une dangereuse manœuvre de demi-tour, le fuyard a surpris les agents dont deux véhicules ont été accidentés.

Alors que les poursuivants avaient perdu la trace du véhicule du Flémallois, celui-ci a été flashé sur l'autoroute E42 en direction de Liège. Le conducteur a été appréhendé par les inspecteurs de la police fédérale de la route (WPR), mardi matin vers 8h00, à hauteur de la sortie autoroutière de Flémalle.