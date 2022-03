Si lundi matin, vous voyez un hélicoptère de nos forces armées voler à basse altitude et même attirer sur les pelouses de l'athénée d'Ans, pas de panique.

En effet, ce lundi, la Force Aérienne organise en étroite coopération avec l’Athénée royal d’Ans, une journée de travail We Fly to Your Dream. Cette journée a pour but de présenter aux jeunes la grande variété des métiers de l’aviation militaire.

Les avions de la Force Aérienne, mais également plusieurs équipements au sol sont des plates-formes de haute technologie qui nécessitent du personnel qualifié pour fonctionner parfaitement.

Par ailleurs, l’ensemble des avions de la Défense est aujourd’hui en cours de renouvellement. La Défense cherche des jeunes motivés pour que ces équipements ultramodernes restent opérationnels.

C’est pourquoi la Force Aérienne va à la rencontre des jeunes de l’enseignement.

Lors de l’opération de lundi, les jeunes seront immergés dans le monde de l’aviation (militaire) de manière interactive. La Force aérienne transforme les pelouses aux abords de l’école en un véritable aéroport où atterrira un hélicoptère A109 du 1 Wing de Beauvechain. A bord, se trouveront une élève et son professeur qui ont reçu l’occasion de faire le trajet en hélico.

Au cours de cette journée, les étudiants pourront se familiariser avec des professions critiques au sein de la Force Aérienne. Des militaires expliqueront les fonctions de contrôleur aérien, contrôleur de la défense aérienne, technicien, pilote, météorologue, responsable renseignement et planification de mission, responsable de la logistique aérienne, pompier et le personnel de protection et donneront également un aperçu de la Force Aérienne en 2030. Cela promet donc d’être une journée fascinante.