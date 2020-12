On a tous une image de l’historien tel un rat de bibliothèque qui passe tout son temps dans les livres et les centres d’archives. Eh bien les temps changent. Confiné comme tous, l’historien de la gastronomie Pierre Leclercq s’est lancé un nouveau défi : lancer sa chaîne Youtube "L’histoire à pleines dents". Planqué dans son rôle d’enquêteur, lunettes sombres sur le nez, il partage avec légèreté ses recherches approndies sur un sujet, l’objectif étant "de fluidifier au maximum la communication". Chaque semaine une nouvelle vidéo est mise en ligne : "l’info mayo" (en 5 épisodes), la Saint-Nicolas… Lundi, "ce sera sur les repas de Noël du Moyen âge à aujourd’hui", et par la suite l’ "in fo burger" , "info apéro " " info frites" …

"Mon activité est déjà fort axée sur la relation avec le public via les conférences, les reconstitutions de banquets historiques… Tout ça a disparu du jour au lendemain. J’ai évidemment continué mes recherches pour lesquelles j’ai énormément de notes. Et je me suis dit qu’il fallait diffuser cette matière d’une manière ou d’une autre, explique-t-il. J’écris, je monte, je réalise…", précise cet autodidacte en la matière. "Utiliser cet outil permet de rendre l’histoire plus ludique, à destination d’un plus large public, loin du code strictement académique."

L’histoire du père Noël

Sa dernière vidéo en date : "Père Noël et Coca-Cola" . "Contrairement à ce que Coca-Cola prétend, la figure du père Noël existait déjà une dizaine d’années avant, publiée dans un grand magazine américain en 1923. De 1931 à 1964, le dessinateur Haddon Sundblom va reprendre cette figure d’homme généreux et sympathique habillé de rouge pour ses publicités et le rendre populaire."