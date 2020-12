Vers 10h30, l'homme, né en 1983, a tenté de voler dans le magasin FNAC du centre-ville de Liège, rue Joffre. Après l'arrivée de deux agents de police et lors de la fouille, le suspect a perdu son calme et donné un coup de tête à l'un d'eux. Le trentenaire a finalement été maîtrisé et arrêté.

Privé de liberté, il devait être déféré au parquet de Liège jeudi en début de soirée. Le magistrat de garde envisageait une procédure accélérée devant le tribunal correctionnel vu les antécédents de l'individu, bien connu de la justice avec onze condamnations. Le policier blessé souffre de son côté d'une incapacité de travail de deux jours.