Une personne en séjour illégal d'origine tunisienne a été privée de liberté vendredi pour tentative de meurtre rue Saint-Léonard à Liège, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. Une altercation entre un homme de 24 ans et un autre de 33 ans, tous deux d'origine tunisienne, a éclatée mercredi après-midi rue Saint-Léonard à proximité de l'église Sainte-Foy, à Liège. Le plus jeune a poignardé dans le dos le trentenaire. Les secours sont rapidement arrivés sur place et la victime a été transportée à l'hôpital. La blessure est superficielle et ses jours n'étaient pas en danger.

Les versions des deux parties divergent. La victime a affirmé lors de son audition que l'auteur voulait lui voler son téléphone alors que le suspect, de son côté, soutient que le trentenaire faisait pression sur lui pour qu'il participe à un trafic de stupéfiants. Il aurait alors utilisé le couteau pour se défendre.

Le suspect s'est rendu de lui-même à la police vendredi. Le dossier a été mis à l'instruction.