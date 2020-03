Personne n’en doute plus aujourd’hui, la propagation du coronavirus Covid-19 en Europe et en Belgique retient l’attention de toutes et tous et suscite largement l’inquiétude.

Parmi ceux qui estiment que la situation est grave et que des mesures drastiques doivent être prises en matière de confinement, à Liège, il y a François Schreuer, conseiller Vega. Voici plusieurs semaines que ce dernier tire la sonnette d’alarme. Face aux "chiffres" et tout en "déplorant profondément que le gouvernement rechigne à prendre ses responsabilités", il estime dès lors que l’échelon local doit désormais agir.

Comment ? Deux mesures phares et urgentes sont évoquées par le conseiller. Tout d’abord, il estime que "le moment est venu de fermer, pour une durée de deux semaines, l’ensemble des établissements scolaires et des crèches situés sur le territoire communal".

Immense chance

Comme l’indique encore le conseiller, le hasard offrirait par ailleurs à Liège une chance à saisir dans la lutte contre le Covid-19. "Nous avons en effet l’immense chance que soit programmé en ce mois de mars le déménagement de trois hôpitaux vers le nouveau site du Mont-Legia". En l’occurrence les hôpitaux de Saint-Vincent Rocourt, Saint-Joseph et de l’Espérance (Montegnée).

"Cette circonstance exceptionnelle ouvre la possibilité de dédier un hôpital entier - par exemple le site de Rocourt, qui est situé dans le milieu le moins dense - à la gestion du Covid-19 et donc de garantir une séparation totale entre les malades traités pour cette maladie très contagieuse et tous les autres, qui devront continuer à recevoir des soins malgré la situation de crise dans laquelle nous risquons de nous trouver d’ici une semaine ou deux."

Débat ce jeudi soir…

À noter que la première mesure, relative aux fermetures des écoles et des crèches, exigera, dit-il, "notamment que les employeurs autorisent les parents de jeunes enfants à s’absenter sans perte de salaire".

Ce jeudi soir au conseil communal de Liège, le sujet fut logiquement mis sur la table.

À ce stade, la Ville de Liège a déjà annoncé l’annulation de plusieurs événements comme le Siep (12-14 mars) ou le salon Babydays (14-15 mars) mais a aussi mis en place des mesures de restrictions au niveau de l’accueil des mairies de quartiers. Les rendez-vous à prendre par téléphone et l’utilisation des services d’e-guichet sont désormais à privilégier…