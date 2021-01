Un hub humanitaire débutera bientôt ses activités à Waremme, indique Diego Dumont, coordinateur de la plateforme citoyenne Hesbaye, terre d’ a ccueil qui apporte assistance aux réfugiés et migrants. Le hub, qui sera situé rue Edmond de Selys-Longchamps, répondra aux besoins des bénéficiaires sans-abri, en migration ou non, avec ou sans papiers, en leur offrant toute une série de services.

"Ce hub humanitaire, le premier en Wallonie, aura pour mission de couvrir les demandes de toute la population sans distinction. Des conseils médicaux, juridiques ou encore familiaux seront accessibles", explique Diego Dumont. Ce lieu est le fruit d’une concertation de plusieurs partenaires œuvrant à la protection des droits humains.

En parallèle à ce projet, la plateforme citoyenne Hesbaye, terre d’accueil travaille au quotidien pour venir en aide aux réfugiés ou aux sans-abri. Comme l’indiquait Sudpresse mercredi, un hébergement de jour a été ouvert mardi à la salle paroissiale F amilia , située à proximité de la clinique CHC Waremme et dans le même bâtiment que le hub.

"Un accord a été trouvé avec le doyen de la salle jusqu’au 30 avril. Pour des raisons de sécurité, seize personnes, au maximum, ont la possibilité de rester tous les jours de la semaine de 7 h à 16 h. Il y a deux chambres de garçons et une de filles. L’objectif de cet accueil est de venir en aide à tout bénéficiaire en proposant un lieu pour se réchauffer et se reposer, tout en étant encadré", ajoute le coordinateur de la plateforme.

Depuis plusieurs mois, la Ville de Waremme met à disposition des salles permettant aux migrants de trouver un abri et recevoir l’aide de bénévoles.

"Nous sommes contents d’avoir trouvé cette solution, mais nous sommes conscients que ce n’est pas définitif. Les migrants sont généralement de passage pour rejoindre l’Angleterre et ils logent dans des bois. Cela occasionne certaines tensions, incompréhensions. Avec le CPAS et la plateforme citoyenne, la Ville propose également d’autres lieux d’encadrement comme la buvette du football de la Haute-Wegge. Un accueil organisé du lundi au vendredi de 18 h 30 à 21 h 30 est accessible pour toute personne sans-abri, migrante ou non, ayant besoin d’un repas, d’une douche, de vêtements ou encore de soins", ajoute Jacques Chabot, bourgmestre de Waremme.