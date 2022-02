Les habitants de cet immeuble à appartements (habitations sociales) ont eu chaud ce samedi matin à Saint-Nicolas. Situé au croisement des rues Malaise et Ferdinand Nicolay en effet, l’immeuble a été la proie des flammes. C’est au niveau du rez-de-chaussée que l’incendie aurait pris, dans le local technique. La catastrophe a toutefois pu être évitée dans cet immeuble de 8 étages où vivent des dizaines de familles. En effet, avant que les pompiers n’arrivent sur place, ce sont des voisins qui sont parvenus à maîtriser le sinistre, les flammes allaient atteindre le premier étage. Les pompiers ont pu sécuriser le bâtiment. Une cellule de crise a été mise en place par les autorités locales et certains habitants ont dû être relogés. La cause de l’incendie n’est pas encore connue… reste que ce ne serait pas la première fois que ce bâtiment est touché par un incendie.