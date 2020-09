Verviers Les membres du collège de la nouvelle majorité ont pris leurs nouvelles compétences.

Ce jeudi, le nouveau collège - issu du vote réalisé lundi soir par le conseil communal installant la nouvelle majorité PS-MR-CDH-Nouveau Verviers - s’est réuni pour la première fois, avec ses nouvelles compétences.

Car qui dit nouveau collège, dit nouvelle répartition des compétences scabinales, selon l’accord voté entre les différents partenaires fin août.

C’est ainsi qu’outre le mayorat et les compétences liées (administration générale, secrétariat, protocole, police administrative, sécurité civile et sanitaire…), Jean-François Istasse (PS) hérite du budget et des finances.

Maxime Degey (1er, MR) conserve les travaux, l’agriculture, le bien-être animal et l’énergie mais reçoit la mobilité et de la tutelle du CPAS (ex-compétences d’Alexandre Loffet).

Cécile Ozer (2e, CDH) devient quant à elle échevine des ressources humaines, de la vie associative, des affaires économiques, du commerce, des cultes et de l’emploi.

Jean-François Chefneux (3e, NV) conserve les mêmes compétences (culture, tourisme, environnement, patrimoine, transition environnementale, participation citoyenne, etc