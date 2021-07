Faire la connaissance de la monnaie locale au travers d’un jeu de piste, c’est ce que vous propose le collectif le Val’heureux Huy-Hesbaye-Condroz durant ce mois de juillet.

Le concept ? Un dépliant de jeu à venir retirer à l’office du tourisme. Dans ce dépliant, une carte indiquant l’ensemble des commerces Val’heureux hutois. La chasse est ouverte ! Rendez-vous dans tous les commerces pour répondre aux questions posées et collecter des indices sous forme de lettres.

Sur un parcours d’environ 2 km, le jeu vous permettra également de partir à la découverte du patrimoine de la ville.

Une fois toutes les lettres récoltées, il vous restera à formuler le code secret et à rapporter votre livret à l’office du tourisme. Plusieurs cadeaux, dont des paniers de produits locaux, sont à gagner après tirage au sort !

Cette organisation est gratuite et accessible du 10 au 31 juillet. Mais attention, les commerces doivent être ouverts pour réaliser ce jeu de piste. Inutile donc de vous présenter à l’office du tourisme le dimanche.

Le Val’heureux est une monnaie locale qui vise à favoriser l’économie réelle, locale et éthique. Il circule dans la région liégeoise : entre Huy et Verviers, en Hesbaye, Condroz, Ourthe-Amblève et dans le pays de Herve. Le Val’heureux soutient les entrepreneurs locaux, renforce les circuits courts. Il retient et fait circuler la richesse créée dans la région.

J.-M. C.