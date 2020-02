Aussi absurde que dangereux, on le croyait oublié… Ce qui s’est produit vendredi au sein d’une école à Liège laisse malheureusement penser que ce n’est pas le cas… Le "jeu" du foulard s’infiltre manifestement encore au sein d’établissements scolaires. Une pratique qui peut être lourde de conséquences puisque consistant à étrangler une personne dans le but de lui faire ressentir des sensations (impression de planer, vertiges, hallucinations) avant l’évanouissement…

Vendredi, les trois jeunes qui se sont adonnés à cette pratique insensée n’ont pas utilisé de foulard. L’un d’eux a tout simplement utilisé ses mains pour serrer l’un de ses copains à la gorge pendant que le troisième filmait la scène avec son téléphone portable… Et ce, jusqu’à la perte de connaissance recherchée !

Une fois l’étranglé revenu à lui, les trois copains ont quitté les toilettes pour rejoindre le rang et rentrer en classe. Selon le parquet de Liège, on les voit, sur une vidéo, ressortir en rigolant… Mais quelques instants plus tard, celui qui s’est fait étrangler, âgé de 16 ans, a fait un malaise. Selon la magistrate de garde au parquet de Liège, il a lui-même, durant la récréation, parlé de ce "jeu" à ses copains après en avoir eu connaissance par d’autres jeunes ayant déjà essayé. Un "jeu" auquel il a donc pris part de manière volontaire.

Nuit au commissariat

"Cela a duré deux ou trois secondes avant qu’il ne tombe inconscient puis il est revenu à lui, le tout filmé par le troisième. Dans le rang, il a commencé à se sentir mal. Il a expliqué qu’il a ressenti une douleur au bras, qu’il a eu froid et qu’il n’arrivait plus à bouger. On l’a allongé et appelé une ambulance. Fort heureusement pour lui, il a été examiné et rien n’a été décelé ", a expliqué samedi la magistrate de garde au parquet de Liège.

Celui qui a étranglé, âgé de 18 ans, et l’autre ayant filmé la scène, également âgé de 16 ans, ont été privés de liberté et ont passé la nuit en cellule, au commissariat de police. Selon la magistrate, il convenait, en effet, de leur faire prendre conscience de la gravité de leur geste.

" Les conséquences auraient pu être lourdes sachant que celui qui a serré était plus costaud mais aussi parce que c’est un majeur qui a pratiqué sur un mineur… Cela peut sembler drôle mais c’est très dangereux et cela peut mener à de graves conséquences. Il aurait suffi de déceler la moindre lésion au cerveau pour que la vie des uns et des autres bascule… Heureusement, ce ne fut pas le cas ", poursuit la magistrate, qui a reçu les deux jeunes samedi matin.

Après les avoir copieusement sermonnés, la magistrate les a libérés avec un rappel à la loi, espérant qu’ils auront compris que les conséquences auraient pu être dramatiques non seulement pour leur copain étranglé mais aussi pour eux et leur famille… Sans compter, pour celui qui a étranglé son camarade, que cela peut ressurgir à la moindre incartade…