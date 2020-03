Peut-on être édité à 20 ans ?". C’est pour répondre à cette question que les éditions Lamiroy, soit une maison d’édition basée à Bruxelles, ont lancé il y a peu un appel aux auteurs de moins de trente ans. Et ce au travers d’une toute nouvelle collection dénommée Zone 30.

Suite aux nombreuses candidatures reçues à cette occasion, le choix du jury professionnel s’est porté "comme une évidence" sur le roman de Simon Vandenbulke, intitulé "Indolence chronique", lequel paraît pour ses 27 ans à la Foire du Livre de Bruxelles.

Philosophe de formation

Simon Vandenbulke est né en 1993 à Liège. Il a suivi des études de philosophie à l’Université de Liège, conclues par la rédaction d’un mémoire sur la question de l’héritage dans l’œuvre du cinéaste et écrivain allemand Alexander Kluge. Il suit actuellement des études en gestion culturelle à l’Université libre de Bruxelles.

Quant au livre en question, le premier écrit sur plusieurs années par le jeune homme qui a dit avoir beaucoup lu lui-même avant de se lancer, il est vu par ce dernier comme "un récit générationnel". "On entend souvent que la génération à laquelle j’appartiens serait perdue. Du point de vue que j’essaie de développer dans le livre, il s’agirait plutôt d’une génération abandonnée".

L’histoire est celle d’Oscar, soit un jeune professeur qui est incapable de se défaire du souvenir de Léa. Lorsqu’il apprend soudain sa mort, les espoirs qu’il entretenait secrètement d’un jour la retrouver s’effondrent d’un coup. Obligé désormais de repartir de zéro, il est incapable de trouver une place dans une société qui l’intrigue autant qu’elle l’effraie.

C’est ainsi qu’il se laisse guider de rencontre en rencontre, à la recherche d’un nouveau but dans sa vie, avec en guise de compagnons Maxime et Thomas, deux amis d’enfance, ainsi que l’alcool. Non autobiographique, le roman n’en est pas plus "un livre de solutions". À découvrir.

Bruno Boutsen