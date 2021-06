Les services d'intervention n'ont rien pu faire. Son compagnon a quant à lui été pris en charge et a été interrogé avant d'être relaxé. Le parquet de Liège a été prévenu.

Dramatique accident, ce samedi durant la nuit à Liège : alors qu'ils revenaient d'un anniversaire, aux alentours de 2 h 30, deux jeunes hommes ont décidé, en passant près de la Cité administrative, de grimper sur l'édifice en travaux, afin d'apprécier la vue depuis le sommet de cette tour. Pour ce faire, ils ont emprunté les échafaudages installés le long du bâtiment... et sont montés jusqu'au sommet sans trop de problème. Mais c'est en redescendant que le drame s'est produit. En effet, un des deux jeunes hommes, originaire de la région liégeoise et âgé de 25 ans, a fait une chute fatale alors qu'il se trouvait au niveau du 8e étage. Il est tombé au sol et, selon les précisions du médecin mandaté sur place, il est décédé sur le coup.