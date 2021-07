Toute solidarité est en effet à saluer... et certaines formes de cette solidarité sont particulièrement belles. On ne peut s'empêcher de saluer ce jeune réfugié afghan qu'à tenu à mettre en avant Hassan Bousseta (ancien sénateur liégeois). "Hier, en allant faire le point sur les dégâts chez ma mère, j’ai croisé à Fraipont un tout jeune réfugié afghan, volontaire de la Croix-Rouge, qui faisait la tournée des sinistrés du village pour leur proposer de la nourriture. Hier, en fait, nous étions tous réfugiés", a-t-il commenté. Une solidarité sans frontière...

La vallée de la Vesdre a vécu l'une des plus grandes catastrophes de ce siècle... nichée entre les communes de Pepinster et de Chaudfontaine, la cité de Trooz n'a pas été épargnée. Ici en effet, de nombreux ponts ont été endommagés et deux ont été littéralement emportés par les eaux. Ce samedi matin, le ministre-président Elio Di Rupo et la ministre Christie Morreale étaient sur place afin de faire le point avec les autorités communales. Le bourgmestre Fabien Beltran a quant à lui tenu à remercier tous les bénévoles qui, depuis plus de deux jours, s'activent sans compter pour venir en aide aux nombreux sinistrés.", a-t-il indiqué tout en remerciant