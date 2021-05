Un homme de 19 ans originaire de Seraing a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruges à 18 mois d'emprisonnement effectif pour tentative de cambriolage et association de malfaiteurs. Ses deux complices ont écopé de 120 heures de travaux d'intérêt général. Les trois individus et quatre autres mineurs s'étaient rendus à Knokke dans des voitures volées. Le 29 juillet 2019, les sept individus ont tenté de commettre un cambriolage à Knokke avec un pied de biche. Ils ont pris la fuite lorsque le résident est rentré chez lui. Peu après, ils ont été surpris dans le quartier. Le groupe d'individus circulait à bord de deux voitures qui avaient été volées respectivement à Flémalle et Saint-Nicolas.

Le parquet a expliqué que les prévenus n'avaient pas choisi Knokke par hasard. Des captures d'écran ont montré qu'ils avaient recherché sur Google une liste des communes les plus riches de Belgique. En outre, ils s'étaient également armés de couteaux et d'un pistolet d'alarme.